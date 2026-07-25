In 2026 when choosing between the Hyundai i20 and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai i20 Price starts at Rs. 5.99 Lakhs (ex-showroom price) for Era Petrol Manual, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. i20: 1197 cc engine, 16 to 17.75 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
i20 vs Seltos [2019-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|I20
|Seltos [2019-2023]
|Brand
|Hyundai
|Kia
|Price
|₹ 5.99 Lakhs
|₹ 9.95 Lakhs
|Mileage
|16 to 17.75 kmpl
|21 kmpl
|Engine Capacity
|1197 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, automatic
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Cylinders
|4
|4