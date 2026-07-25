In 2026 when choosing between the Hyundai i20 [2020-2023] and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai i20 [2020-2023] Price starts at Rs. 10.16 Lakhs (last recorded price) for Sportz 1.0 Turbo DCT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. i20 [2020-2023]: 998 cc engine, 19.6 to 20.3 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
i20 [2020-2023] vs Seltos [2019-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|I20 [2020-2023]
|Seltos [2019-2023]
|Brand
|Hyundai
|Kia
|Price
|₹ 10.16 Lakhs
|₹ 9.95 Lakhs
|Mileage
|19.6 to 20.3 kmpl
|21 kmpl
|Engine Capacity
|998 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Cylinders
|3
|4