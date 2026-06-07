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Hyundai Grand i10 Nios vs Maruti Suzuki Eeco

In 2026 when choosing between the Hyundai Grand i10 Nios and Maruti Suzuki Eeco, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Grand i10 Nios Price starts at Rs. 5.55 Lakhs (ex-showroom price) for Era 1.2 Kappa, Maruti Suzuki Eeco Price starts at Rs. 5.21 Lakhs (ex-showroom price) for 5 STR STD. Grand i10 Nios: 1197 cc engine, 16 to 27 kmpl mileage. Eeco: 1197 cc engine, 19.71 to 26.78 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Grand i10 Nios vs Eeco Comparison
KEY HIGHLIGHTS Grand i10 nios Eeco
BrandHyundaiMaruti Suzuki
Price₹ 5.55 Lakhs₹ 5.21 Lakhs
Mileage16 to 27 kmpl19.71 to 26.78 kmpl
Engine Capacity1197 cc1197 cc
TransmissionManual, Automatic Manual
Cylinders-4

Filters
Grand i10 Nios
Hyundai Grand i10 Nios
Era 1.2 Kappa
₹5.55 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Eeco
Maruti Suzuki Eeco
5 STR STD
₹5.21 Lakhs*
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Wheel
Door Handle
Front Right Side
Headlight
Grille
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Specification
Engine Type
1.2 KappaK12N
Max Torque (Nm@rpm)
114 Nm @ 4000 rpm105.5 Nm @ 3000 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
18 kmpl19.71 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
82 bhp @ 6000 rpm81 bhp @ 6000 rpm
Drivetrain
FWDRWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS6 Phase 2
Engine
1197 cc1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC
Fuel Type
PetrolPetrol
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 70 R14155 / 65 R13
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Manual
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle3-Link Rigid Axle
Front Suspension
McPherson StrutMcPherson Struts
Rear Tyres
165 / 70 R14155 / 65 R13
Length
3815 mm3675 mm
Wheelbase
2450 mm2350 mm
Height
1520 mm1825 mm
Width
1680 mm1475 mm
Bootspace
260 litres-
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
37 litres32 litres
Features
Steering Adjustment
No-
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
No-
Vanity Mirrors on Sun Visors
No-
Keyless Start/ Button Start
No-
Air Conditioner
Yes (Manual)No
Anti-glare Mirrors
No-
Heater
Yes-
Cruise Control
No-
12V Power Outlets
1-
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed Control-
Adjustable Cluster Brightness
No-
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
Yes-
Door Ajar Warning
Yes-
Clock
Digital-
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
Analogue-
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
No-
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
Yes-
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
Yes-
Central Locking
With Key-
Panaromic Sunroof
No-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
Front Only-
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
No-
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
PaintedUnpainted
Door Pockets
Front & Rear-
Scuff Plates
No-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBoth Sides
Boot-lid Opener
InternalInternal with Key
One Touch - Up
No-
Rear Wiper
No-
Driver Armrest Storage
No-
Sunglass Holder
No-
Cup Holders
Front Only-
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
No-
Headlights
HalogenHalogen
Tail Lights
LEDHalogen
Headlight Height Adjuster
NoYes
Daytime Running Lights
No-
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Follow me home headlamps
No-
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
No-
Ambient Interior Lighting
No-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
100000100000
Battery Warranty (Years)
No-
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)-
iPod Compatibility
No-
Bluetooth Compatibility
No-
Speakers
No-
Integrated (in-dash) Music System
No-
AM/FM Radio
No-
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
USB Compatibility
No-
GPS Navigation System
No-
Voice Command
No-
Aux Compatibility
No-
Display
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Emergency Call
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Hold Control
No-
Four-Wheel-Drive
No-
Brake Assist (BA)
No-
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
No-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
No-
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Blind Spot Detection
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
Puncture Repair Kit
No-
NCAP Rating
2 Star (Global NCAP)Not Tested
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
No-
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
No-
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)
Split Rear Seat
No-
Interior Colours
Black and GreyBlack and Beige
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
FrontFront
Front Seatback Pockets
NoNo
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)2 way manually adjustable (backrest tilt forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
6,05,7965,84,430
Ex-Showroom Price
5,55,0005,20,900
RTO
22,20029,836
Insurance
28,09633,194
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
13,02012,561
Expert Rating
-
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Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto...
Applicable on grandi10niosera-12-kappa & 17 more variants
Expiring on 1 Sept
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