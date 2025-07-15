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Hyundai Aura vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Hyundai Aura and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Hyundai Aura Price starts at Rs. 6 Lakhs (ex-showroom price) for E 1.2 Petrol, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Aura: 1197 cc engine, 17 to 22 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Aura vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Aura Seltos [2019-2023]
BrandHyundaiKia
Price₹ 6 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage17 to 22 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1197 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Aura
Hyundai Aura
E 1.2 Petrol
₹6 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Hyundai Aura Visual Comparison

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Gear Shifter
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Specification
Engine Type
1.2 Kappa1.5L CRDI VGT
Max Torque (Nm@rpm)
114 Nm @ 4000 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
17 kmpl21
Max Power (bhp@rpm)
82 bhp @ 6000 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam AxleCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
McPherson StrutMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Length
3995 mm4315
Wheelbase
2450 mm2610
Height
1520 mm1620
Width
1680 mm1800
Bootspace
402 litres433
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
5 Person5
Doors
4 Doors5
Fuel Tank Capacity
37 litres50
Features
Steering Adjustment
NoTilt
Cabin-Boot Access
NoYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver Only
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Air Conditioner
ManualYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
NoYes
12V Power Outlets
21
Front AC
Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
NoVents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
NoKeyless
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
NoBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Power Windows
Front OnlyFront & Rear
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
UnpaintedChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
No-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Both SidesBody Coloured
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
InternalElectric Tailgate Release
One Touch - Up
NoNo
Rear Wiper
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
NoYes
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Cooled Glove Box
Yes-
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
NoYes
Ambient Interior Lighting
Footwell LampsNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Fog Lights
No-
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
100000Unlimited
Battery Warranty (Years)
No-
Steering mounted controls
NoYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoAudio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
AM/FM Radio
NoYes
Head Unit Size
2 Din2 Din
DVD Playback
No-
GPS Navigation System
NoNo
USB Compatibility
NoYes
Aux Compatibility
NoYes
Voice Command
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Emergency Call
NoNo
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Passenger)
Forward Collision Warning (FCW)
No-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
NoNo
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Emergency Brake Light Flashing
No-
Blind Spot Detection
No-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
Puncture Repair Kit
No-
NCAP Rating
2 Star (Global NCAP)3 Star (Global NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
No-
Ride Height Adjustment
No-
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
NoYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Split Rear Seat
NoNo
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Dual Tone GreyBlack
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
NoFull
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
6,23,44312,68,841
Ex-Showroom Price
5,99,99010,65,000
RTO
8,8601,33,125
Insurance
14,09343,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
13,40026,702
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Benefits On Hyundai Aura:- Benefits upto ₹ 30000/-...
Applicable on aurae-12-petrol & 10 more variants
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