In 2026 when choosing between the Honda WR-V [2020-2023] and Tata Altroz CNG [2023-2025], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Honda WR-V [2020-2023] Price starts at Rs. 8.66 Lakhs (last recorded price) for SV MT Petrol, Tata Altroz CNG [2023-2025] Price starts at Rs. 7.45 Lakhs (last recorded price) for XE. WR-V [2020-2023]: 1199 cc engine, 16.5 to 23.7 kmpl mileage. Altroz CNG [2023-2025]: 1199 cc engine, 26.2 to 26.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
WR-V [2020-2023] vs Altroz CNG [2023-2025] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Wr-v [2020-2023]
|Altroz cng [2023-2025]
|Brand
|Honda
|Tata
|Price
|₹ 8.66 Lakhs
|₹ 7.45 Lakhs
|Mileage
|16.5 to 23.7 kmpl
|26.2 to 26.2 kmpl
|Engine Capacity
|1199 cc
|1199 cc
|Transmission
|Manual
|Manual
|Cylinders
|4
|3