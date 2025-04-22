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Honda Jazz vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Honda Jazz and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Honda Jazz Price starts at Rs. 7.48 Lakhs (last recorded price) for V, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Jazz: 1199 cc engine, 16.6 to 17.1 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Jazz vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Jazz Seltos [2019-2023]
BrandHondaKia
Price₹ 7.48 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage16.6 to 17.1 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1199 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Jazz
Honda Jazz
V
₹7.48 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Honda Jazz Visual Comparison

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Left Side View
Steering Wheel
Swipe Left
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Specification
Engine Type
i-VTEC1.5L CRDI VGT
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
6641050
Max Torque (Nm@rpm)
110 Nm @ 4800 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
16.621
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
89 bhp @ 6000 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
PetrolDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1199 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.15.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
175 / 65 R15205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Torsion Beam Axle,Coil SpringCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
MacPherson Strut, Coil SpringMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
175 / 65 R15205 / 65 R16
Length
39894315
Wheelbase
25302610
Kerb Weight
1042-
Height
15441620
Width
16941800
Bootspace
354433
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
55
Fuel Tank Capacity
4050
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Cruise Control
YesNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoDynamic
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Remote with Boot OpenerKeyless
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableInternally Adjustable
One Touch -Down
NoNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
Rear Defogger
YesNo
One Touch - Up
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
LEDNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
YesNo
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingAudio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
Yes-
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
NoNo
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
NoNo
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
4 Star (ASEAN NCAP)3 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Beige/BlackBlack
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
8,56,66612,68,841
Ex-Showroom Price
7,65,10610,65,000
RTO
59,8871,33,125
Insurance
31,17343,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
18,41326,702
Expert Rating
-

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