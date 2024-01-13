EcoSport vs Seltos [2019-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Ecosport Seltos [2019-2023] Brand Ford Kia Price ₹ 7.99 Lakhs ₹ 9.95 Lakhs Mileage 14.7 to 21.7 kmpl 21 kmpl Engine Capacity 1496 cc 1493 cc Transmission Manual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode Cylinders 3 4

In 2026 when choosing between the Ford EcoSport and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Ford EcoSport Price starts at Rs. 7.99 Lakhs (last recorded price) for Ambiente 1.5L Ti-VCT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. EcoSport: 1496 cc engine, 14.7 to 21.7 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.