Aspire vs Seltos [2019-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Aspire Seltos [2019-2023] Brand Ford Kia Price ₹ 7.24 Lakhs ₹ 9.95 Lakhs Mileage 18.5 to 24.4 kmpl 21 kmpl Engine Capacity 1194 cc 1493 cc Transmission Manual Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode Cylinders 3 4

In 2026 when choosing between the Ford Aspire and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Ford Aspire Price starts at Rs. 7.24 Lakhs (last recorded price) for Titanium 1.2 Ti-VCT, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Aspire: 1194 cc engine, 18.5 to 24.4 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.