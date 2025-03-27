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Force Motors Gurkha [2021-2024] vs Toyota Innova Crysta

In 2026 when choosing between the Force Motors Gurkha [2021-2024] and Toyota Innova Crysta, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Force Motors Gurkha [2021-2024] Price starts at Rs. 13.59 Lakhs (last recorded price) for 4X4, Toyota Innova Crysta Price starts at Rs. 19.72 Lakhs (ex-showroom price) for GX Diesel Manual 7 STR. Gurkha [2021-2024]: 2596 cc engine, 17 kmpl mileage. Innova Crysta: 2393 cc engine, 9 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Gurkha [2021-2024] vs Innova Crysta Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gurkha [2021-2024] Innova crysta
BrandForce MotorsToyota
Price₹ 13.59 Lakhs₹ 19.72 Lakhs
Mileage17 kmpl9 kmpl
Engine Capacity2596 cc2393 cc
TransmissionManual Manual
Cylinders44

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Gurkha [2021-2024]
Force Motors Gurkha [2021-2024]
4X4
₹13.59 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Innova Crysta
Toyota Innova Crysta
GX Diesel Manual 7 STR
₹19.72 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Visual Comparison

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Front Left Side
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Specification
Engine Type
F M 2.6 CR CD BS VI-
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1400 rpm343 Nm @ 1400 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Drivetrain
4WD / AWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
90 bhp @ 3200 rpm148 bhp @ 3400 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
2596 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC2393 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.65.4 metres
Rear Brake Type
Drum-
Front Tyres
245 / 70 R16205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power-assisted (Electric) Steering with 3-Spokes Steering Wheel
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Multi-link with Pan Hard Rod & Coil Spring4-Link with Coil Spring
Front Suspension
Independent Double Wishbone with Coil SpringDouble Wishbone with Torsion Bar
Rear Tyres
245 / 70 R16205 / 65 R16
Length
41164735 mm
Wheelbase
24002750 mm
Height
20751795 mm
Width
18121830 mm
Bootspace
500447 L
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
47 Person
Doors
35 Doors
Fuel Tank Capacity
6365 litres
Features
Adjustable ORVM
Externally Adjustable-
One Touch -Down
DriverYes
Power Windows
Front OnlyFront & Rear
Exterior Door Handles
Black-
Interior Door Handles
Unpainted-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Boot-lid Opener
Internal-
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt
Parking Sensors
RearRear
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual; Single Zone Front-row AC zone; Common Fan Speed Control Front AC fan speed control; Separate Zone Rear AC zone; Rear AC vents; Common Fan Speed Control Rear AC fan speed control; Third-row AC vents
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal Only-
Heater
YesYes
12V Power Outlets
Yes-
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Common Fan Speed ControlYes
Warranty (Years)
33 Years
Warranty (Kilometres)
300000100000 Kms (Extendable up to 5 Years / 220000 Kms)
Cornering Headlights
PassiveNo
Headlights
LEDLED
Tail Lights
HalogenLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Cabin Lamps
FrontButton Controlled LED Cabin Lamp (Front and Rear), Reading Lamp & Boot Lamp
Fog Lights
Halogen on frontNo
Follow me home headlamps
YesNo
AM/FM Radio
Yes-
Head Unit Size
Not Available-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)-
iPod Compatibility
Yes-
MP3 Playback
Yes-
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingBluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), Type C Wired Connectivity
Speakers
46 Speakers
USB Compatibility
Yes-
Aux Compatibility
Yes-
Display
Touch-screen DisplayHD Touch-screen Display
Trip Meter
1 TripYes
Instrument Cluster
AnalogueDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Differential Lock
Both Axles-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Four-Wheel-Drive
Manual Shift - LeverNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmphOverspeed Warning with 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes-
Seat Adjustment
4 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
YesKeyless
3rd Row Seats Type
Bench-
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual); Seat Height: Up / Down (Manual)
Interior Colours
Dark Grey-
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Folding Rear Seat
Full-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single Tone-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable; Seat: Forward / Back (Manual); Backrest Tilt: Forward / Back (Manual); Headrest: Up / Down (Manual)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
16,25,23423,42,498
Ex-Showroom Price
13,59,00019,72,000
RTO
1,81,8752,62,500
Insurance
83,8591,07,498
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
34,93250,349

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