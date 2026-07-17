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Force Motors Gurkha [2021-2024] vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Force Motors Gurkha [2021-2024] and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Force Motors Gurkha [2021-2024] Price starts at Rs. 13.59 Lakhs (last recorded price) for 4X4, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. Gurkha [2021-2024]: 2596 cc engine, 17 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Gurkha [2021-2024] vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gurkha [2021-2024] Seltos [2019-2023]
BrandForce MotorsKia
Price₹ 13.59 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage17 kmpl21 kmpl
Engine Capacity2596 cc1493 cc
TransmissionManual Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders44

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Gurkha [2021-2024]
Force Motors Gurkha [2021-2024]
4X4
₹13.59 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
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Force Motors Gurkha [2021-2024] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
F M 2.6 CR CD BS VI1.5L CRDI VGT
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1400 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Drivetrain
4WD / AWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
90 bhp @ 3200 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
DieselDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
2596 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.65.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Front Tyres
245 / 70 R16205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Multi-link with Pan Hard Rod & Coil SpringCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
Independent Double Wishbone with Coil SpringMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
245 / 70 R16205 / 65 R16
Length
41164315
Wheelbase
24002610
Height
20751620
Width
18121800
Bootspace
500433
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
45
Doors
35
Fuel Tank Capacity
6350
Features
Adjustable ORVM
Externally AdjustableInternally Adjustable
One Touch -Down
DriverNo
Power Windows
Front OnlyFront & Rear
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
UnpaintedChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Boot-lid Opener
InternalElectric Tailgate Release
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt
Parking Sensors
RearRear
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Heater
YesYes
12V Power Outlets
Yes1
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Warranty (Years)
33
Warranty (Kilometres)
300000Unlimited
Cornering Headlights
PassiveNo
Headlights
LEDHalogen Projector
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
LEDNo
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Fog Lights
Halogen on front-
Follow me home headlamps
YesNo
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
MP3 Playback
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingAudio Streaming
Speakers
44
USB Compatibility
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayDigital Display
Trip Meter
1 TripElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue - Digital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Differential Lock
Both AxlesNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Four-Wheel-Drive
Manual Shift - Lever-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Seat Adjustment
4 WayNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
YesKeyless
3rd Row Seats Type
Bench-
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Dark GreyBlack
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
FullFull
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
16,25,23412,68,841
Ex-Showroom Price
13,59,00010,65,000
RTO
1,81,8751,33,125
Insurance
83,85943,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
34,93226,702

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