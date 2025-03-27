In 2026 when choosing between the Force Motors Gurkha and Force Motors Gurkha [2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Force Motors Gurkha Price starts at Rs. 16.75 Lakhs (ex-showroom price) for 3 Door (4-Seater), Force Motors Gurkha [2021-2024] Price starts at Rs. 13.59 Lakhs (last recorded price) for 4X4. Gurkha: 2596 cc engine, 9.5 kmpl mileage. Gurkha [2021-2024]: 2596 cc engine, 17 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Gurkha vs Gurkha [2021-2024] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Gurkha
|Gurkha [2021-2024]
|Brand
|Force Motors
|Force Motors
|Price
|₹ 16.75 Lakhs
|₹ 13.59 Lakhs
|Mileage
|9.5 kmpl
|17 kmpl
|Engine Capacity
|2596 cc
|2596 cc
|Transmission
|Manual
|Manual
|Cylinders
|4
|4