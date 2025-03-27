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Force Motors Gurkha vs Force Motors Gurkha [2021-2024]

In 2026 when choosing between the Force Motors Gurkha and Force Motors Gurkha [2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Force Motors Gurkha Price starts at Rs. 16.75 Lakhs (ex-showroom price) for 3 Door (4-Seater), Force Motors Gurkha [2021-2024] Price starts at Rs. 13.59 Lakhs (last recorded price) for 4X4. Gurkha: 2596 cc engine, 9.5 kmpl mileage. Gurkha [2021-2024]: 2596 cc engine, 17 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Gurkha vs Gurkha [2021-2024] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gurkha Gurkha [2021-2024]
BrandForce MotorsForce Motors
Price₹ 16.75 Lakhs₹ 13.59 Lakhs
Mileage9.5 kmpl17 kmpl
Engine Capacity2596 cc2596 cc
TransmissionManual Manual
Cylinders44

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Gurkha
Force Motors Gurkha
3 Door (4-Seater)
₹16.75 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Gurkha [2021-2024]
Force Motors Gurkha [2021-2024]
4X4
₹13.59 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Force Motors Gurkha Visual Comparison

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Dashboard
Front Left Side
Right Side View
Swipe Left
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Specification
Engine Type
F M 2.6 CR CDF M 2.6 CR CD BS VI
Max Torque (Nm@rpm)
320 Nm @ 1400 rpm250 Nm @ 1400 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
9.5 kmpl-
Max Power (bhp@rpm)
138 bhp @ 3200 rpm90 bhp @ 3200 rpm
Drivetrain
4WD / AWD4WD / AWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
2596 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC2596 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Diesel-
Minimum Turning Radius
5.5 metres5.6
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
Steel-
Front Tyres
255 / 65 R18245 / 70 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Hydraulic)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
Independent Double Wishbone with Coil SpringIndependent Double Wishbone with Coil Spring
Rear Suspension
Multi-link with Pan Hard Rod & Coil SpringMulti-link with Pan Hard Rod & Coil Spring
Rear Tyres
255 / 65 R18245 / 70 R16
Length
3965 mm4116
Ground Clearance
233 mm-
Wheelbase
2400 mm2400
Height
2080 mm2075
Width
1865 mm1812
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
4 Person4
Doors
3 Doors3
Fuel Tank Capacity
63.5 litres63
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
No-
Keyless Start/ Button Start
No-
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Heater
YesYes
Cruise Control
No-
12V Power Outlets
YesYes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlCommon Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
No-
Trip Meter
1 Trip1 Trip
Shift Indicator
No-
Clock
No-
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
No-
Instantaneous Consumption
No-
Gear Indicator
No-
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue
Average Speed
No-
Average Fuel Consumption
No-
Distance to Empty
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Body-Coloured Bumpers
No-
Roof Mounted Antenna
No-
Power Windows
Front OnlyFront Only
Adjustable ORVM
Externally AdjustableExternally Adjustable
One Touch -Down
DriverDriver
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
UnpaintedUnpainted
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Scuff Plates
Metallic-
Door Pockets
No-
Rear Defogger
No-
One Touch - Up
No-
Boot-lid Opener
InternalInternal
Rear Wiper
No-
Driver Armrest Storage
No-
Cup Holders
No-
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable-
Warranty (Kilometres)
300000300000
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
Cornering Headlights
PassivePassive
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
No-
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
HalogenHalogen
Cabin Lamps
FrontFront
Fog Lights
Halogen on frontHalogen on front
Follow me home headlamps
YesYes
Rear Reading Lamp
No-
Automatic Head Lamps
No-
Steering mounted controls
No-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
44
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
USB Compatibility
YesYes
Touch Screen Size
7 inch-
GPS Navigation System
No-
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Aux Compatibility
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
Yes-
Child Seat Anchor Points
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested-
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
Both AxlesBoth Axles
Traction Control System (TC/TCS)
No-
Electronic Stability Program (ESP)
No-
Hill Hold Control
No-
Hill Descent Control
No-
Four-Wheel-Drive
Manual Shift - LeverManual Shift - Lever
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Rear Seat
No-
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
Dark GreyDark Grey
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Folding Rear Seat
FullFull
Interiors
Single ToneSingle Tone
Head-rests
No-
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
19,96,92016,25,234
Ex-Showroom Price
16,75,00013,59,000
RTO
2,25,3751,81,875
Insurance
96,04583,859
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
42,92134,932
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Massive road presenceExtremely capable 4x4 optionEnhanced styling and updated feature list

Cons

No AT or petrol engineCabin refinement has scope for improvementFixed middle row seats in five-door version

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Latest Car & Bike News

Force Motors has procured an order for 2,978 units of Gurkha from the Indian Defence Forces
Force Gurkha to be inducted into Indian Defence Forces with order for 2,978 units. Check details
27 Mar 2025
Force Gurkha will now be offered in 3-door and 5-door configurations.
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19 Jun 2024
Force Gurkha, rival to Maruti Suzuki Jimny and Mahindra Thar, is offered with only manual gearbox option for both its three-door and five-door avatars.
Gurkha SUV to get automatic gearbox soon? Force Motors clarifies
24 Jun 2024
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  News

Latest Videos

Force Motors has introduced the three door and five door versions of the Gurkha SUV with several updates including its design and features. It will rival the likes of Maruti Suzuki Jimny and Mahindra Thar in the lifestyle SUV category.
2024 Force Gurkha review: More desirable than Mahindra Thar, Maruti Jimny?
29 Apr 2024
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