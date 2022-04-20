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Datsun redi-GO vs Mahindra Bolero Neo

In 2026 when choosing between the Datsun redi-GO and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Datsun redi-GO Price starts at Rs. 3.58 Lakhs (last recorded price) for A, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. redi-GO: 799 cc engine, 20.7 to 21.7 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
redi-GO vs Bolero Neo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Redi-go Bolero neo
BrandDatsunMahindra
Price₹ 3.58 Lakhs₹ 8.85 Lakhs
Mileage20.7 to 21.7 kmpl17.2 kmpl
Engine Capacity799 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Manual
Cylinders33

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redi-GO
Datsun redi-GO
A
₹3.58 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
N4
₹8.85 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Specification
Engine Type
0.8 L1.5L I4 mHawk 100
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
579.88-
Max Torque (Nm@rpm)
72 Nm @ 4250 rpm260 Nm @ 1750-2250 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
20.71-
Drivetrain
FWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
54 bhp @ 5600 rpm100 bhp @ 3750 rpm
Turbocharger/Supercharger
No-
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
799 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
4.75.35 metres
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 70 R14215 / 75 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
H-Type Torsion BeamMulti-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar
Front Suspension
Double Pivot ArmDouble Wish-bone type, Independent Coil Spring
Rear Tyres
165 / 70 R14215 / 75 R15
Ground Clearance
187-
Length
34353995 mm
Wheelbase
23482680 mm
Height
15461817 mm
Width
15741795 mm
Bootspace
222384 litres
No of Seating Rows
23 Rows
Seating Capacity
57 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
2850 litres
Features
Steering Adjustment
NoTilt
Cabin-Boot Access
NoYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual
Anti-glare Mirrors
NoNo
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
Yes-
Headlight & Ignition On Reminder
NoYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone with Fan speed control
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Trip Meter
Electronic 1 TripElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
NoYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
NoYes
Central Locking
NoWith Key
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
No-
Adjustable ORVM
Internally AdjustableExternally Adjustable
Power Windows
NoFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
No-
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
No-
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Black-
Interior Door Handles
PaintedSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBlack
Door Pockets
FrontFront & Rear
Boot-lid Opener
Internal with KeyKey
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
No-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front Only-
Warranty (Years)
53
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen
Headlight Height Adjuster
NoYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
No-
Cabin Lamps
FrontFront
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
No-
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
No-
Automatic Head Lamps
No-
CD Player
No-
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)No
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoNo
Speakers
No-
Integrated (in-dash) Music System
NoNo
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
NoNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
No-
MP3 Playback
No-
USB Compatibility
NoNo
GPS Navigation System
No-
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
No-
Display
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
1 Airbags (Driver)2 Airbags (Driver, Front Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Puncture Repair Kit
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
1 Star (Global NCAP)1 Star (Global NCAP)
Seat Upholstery
FabricVinyl
Interiors
Single Tone-
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Interior Colours
Black-
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
PartialNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
4,42,66710,13,840
Ex-Showroom Price
3,97,8008,84,500
RTO
21,41286,724
Insurance
22,95542,116
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
9,51421,791
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Robust buildSeven-seat layoutManual differential lock

Cons

Cabin remains dull and bare

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