In 2026 when choosing between the Datsun redi-GO and Mahindra Bolero Neo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Datsun redi-GO Price starts at Rs. 3.58 Lakhs (last recorded price) for A, Mahindra Bolero Neo Price starts at Rs. 8.85 Lakhs (ex-showroom price) for N4. redi-GO: 799 cc engine, 20.7 to 21.7 kmpl mileage. Bolero Neo: 1493 cc engine, 17.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
redi-GO vs Bolero Neo Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Redi-go
|Bolero neo
|Brand
|Datsun
|Mahindra
|Price
|₹ 3.58 Lakhs
|₹ 8.85 Lakhs
|Mileage
|20.7 to 21.7 kmpl
|17.2 kmpl
|Engine Capacity
|799 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Manual
|Cylinders
|3
|3