In 2026 when choosing between the Datsun redi-GO and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Datsun redi-GO Price starts at Rs. 3.58 Lakhs (last recorded price) for A, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. redi-GO: 799 cc engine, 20.7 to 21.7 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
redi-GO vs Seltos [2019-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Redi-go
|Seltos [2019-2023]
|Brand
|Datsun
|Kia
|Price
|₹ 3.58 Lakhs
|₹ 9.95 Lakhs
|Mileage
|20.7 to 21.7 kmpl
|21 kmpl
|Engine Capacity
|799 cc
|1493 cc
|Transmission
|Manual, Automatic
|Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
|Cylinders
|3
|4