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Datsun redi-GO vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Datsun redi-GO and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Datsun redi-GO Price starts at Rs. 3.58 Lakhs (last recorded price) for A, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. redi-GO: 799 cc engine, 20.7 to 21.7 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
redi-GO vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Redi-go Seltos [2019-2023]
BrandDatsunKia
Price₹ 3.58 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage20.7 to 21.7 kmpl21 kmpl
Engine Capacity799 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders34

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redi-GO
Datsun redi-GO
A
₹3.58 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Engine Type
0.8 L1.5L CRDI VGT
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
579.881050
Max Torque (Nm@rpm)
72 Nm @ 4250 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
20.7121
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
54 bhp @ 5600 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Turbocharger/Supercharger
NoTurbocharged
Fuel Type
PetrolDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
799 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
4.75.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
H-Type Torsion BeamCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Suspension
Double Pivot ArmMcPherson Strut with Coil Spring
Rear Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Ground Clearance
187190
Length
34354315
Wheelbase
23482610
Height
15461620
Width
15741800
Bootspace
222433
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
55
Doors
55
Fuel Tank Capacity
2850
Features
Steering Adjustment
NoTilt
Cabin-Boot Access
NoYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
Yes1
Headlight & Ignition On Reminder
NoYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Trip Meter
Electronic 1 TripElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
NoYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
NoNo
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
NoYes
Central Locking
NoKeyless
Rub - Strips
NoBlack
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
NoFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
PaintedChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Door Pockets
FrontFront & Rear
Boot-lid Opener
Internal with KeyElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
NoYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Warranty (Years)
53
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
NoYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
NoYes
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoAudio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
NoYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
No-
MP3 Playback
NoYes
USB Compatibility
NoYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoYes
Display
NoDigital Display
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
1 Airbags (Driver)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoNo
Puncture Repair Kit
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
1 Star (Global NCAP)3 Star (Global NCAP)
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
NoYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
PartialFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
4,42,66712,68,841
Ex-Showroom Price
3,97,80010,65,000
RTO
21,4121,33,125
Insurance
22,95543,684
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
9,51426,702

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