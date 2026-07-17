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Datsun go-plus vs Kia Seltos [2019-2023]

In 2026 when choosing between the Datsun go-plus and Kia Seltos [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Datsun go-plus Price starts at Rs. 4.2 Lakhs (last recorded price) for GO+ D, Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel. go-plus: 1198 cc engine, 19.02 kmpl mileage. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
go-plus vs Seltos [2019-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Go-plus Seltos [2019-2023]
BrandDatsunKia
Price₹ 4.2 Lakhs₹ 9.95 Lakhs
Mileage19.02 kmpl21 kmpl
Engine Capacity1198 cc1493 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Cylinders34

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go-plus
Datsun go-plus
GO+ D
₹4.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Engine
1198 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Emission Standard
BS 6BS 6
Drivetrain
FWDFWD
Mileage (ARAI)
19.02 kmpl21
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 6 Gears
Engine Type
Naturally Aspirated 12V EFI1.5L CRDI VGT
Max Torque (Nm@rpm)
104 Nm @ 4000 rpm250 Nm @ 1500 rpm
Max Power (bhp@rpm)
67 bhp @ 5000 rpm113 bhp @ 4000 rpm
Fuel Type
Petrol-
Driving Range
672 Km1050
Minimum Turning Radius
4.6 metres5.3
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Rear Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Rear Suspension
Twist beam suspension with coil springCoupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil Spring
Front Brake Type
DiscDisc
Steering Type
ManualPower assisted (Electric)
Front Suspension
McPherson Strut with Lower Transverse linkMcPherson Strut with Coil Spring
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Front Tyres
165 / 70 R14205 / 65 R16
Kerb Weight
904 kg-
Wheelbase
2450 mm2610
Width
1636 mm1800
Length
3995 mm4315
Ground Clearance
180 mm190
Height
1507 mm1620
No of Seating Rows
3 Rows2
Seating Capacity
7 Person5
Bootspace
347 litres433
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
35 litres50
Features
Interior Door Handles
UnpaintedChrome
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Boot-lid Opener
InternalElectric Tailgate Release
Power Windows
Front OnlyFront & Rear
Rear Defogger
NoNo
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Turn Indicators on ORVM
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
One Touch -Down
DriverNo
Door Pockets
FrontFront & Rear
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Cooled Glove Box
No-
Heater
NoYes
Parking Sensors
RearRear
12V Power Outlets
11
Front AC
Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver Only
Steering Adjustment
NoTilt
Parking Assist
NoNo
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Air Conditioner
NoYes (Manual)
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Rear AC
-Vents Behind Front Armrest
Warranty (Kilometres)
Unlimited WarrantyUnlimited
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Years)
23
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Fog Lights
--
Rear Reading Lamp
NoYes
Follow me home headlamps
YesNo
Daytime Running Lights
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
Speakers
No4
USB Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoAudio Streaming
Voice Command
NoNo
CD Player
NoNo
MP3 Playback
NoYes
Aux Compatibility
NoYes
Steering mounted controls
NoYes
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
GPS Navigation System
NoNo
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
No-
iPod Compatibility
NoYes
AM/FM Radio
NoYes
Display
NoDigital Display
Gear Indicator
NoYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Clock
NoDigital
Shift Indicator
YesDynamic
Distance to Empty
YesYes
Average Speed
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Door Ajar Warning
NoYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
AnalogueAnalogue - Digital
Average Fuel Consumption
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Seat Belt Warning
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Central Locking
YesKeyless
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
--
Split Third Row Seat
No-
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Third Row Seat Adjustment
--
Head-rests
Front & RearFront & Rear
3rd Row Seats Type
Bench-
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Folding Rear Seat
FullFull
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Split Rear Seat
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Interior Colours
Grey and BeigeBlack
Front Passenger Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
FabricFabric
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
4,80,97012,68,841
Ex-Showroom Price
4,25,92610,65,000
RTO
23,3671,33,125
Insurance
29,32743,684
Accessories Charges
2,3500
FastTag Charges
0500
Other Charges
00
EMI
10,33726,702

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