In 2026, when choosing between the BYD Seal and Volvo C40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. BYD Seal Price starts at Rs. 41 Lakhs (ex-showroom price) for Dynamic, Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80. Seal gets a battery pack of up to 61.44 kWh. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seal vs C40 Recharge Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Seal
|C40 recharge
|Brand
|BYD
|Volvo
|Price
|₹ 41 Lakhs
|₹ 62.95 Lakhs
|Range
|510-650 km/charge
|530 km/charge
|Battery Capacity
|61.44 kWh
|78 kWh
|Charging Time
|12 Hours((7.2 kW AC Fast Charger))
|8 Hours (11 kW AC Charger)