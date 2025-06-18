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Honda XL750 Transalp vs Kawasaki Versys 1000

In 2026 Honda XL750 Transalp or Kawasaki Versys 1000 choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Honda XL750 Transalp Price starts at Rs. 13.11 Lakhs (ex-showroom price) whereas the Kawasaki Versys 1000 Price starts at Rs. 10.89 Lakhs (last recorded price). XL750 Transalp engine makes power and torque 91.7 PS PS & 75 Nm @ 7250 rpm. On the other hand, Versys 1000 engine makes power & torque 120 PS @ 9000 rpm PS & 102 Nm @ 7500 rpm respectively. Kawasaki offers the Versys 1000 in 3 colours. The XL750 Transalp mileage is around 23 kmpl. The Versys 1000 mileage is around 10.0 kmpl.
XL750 Transalp vs Versys 1000 Comparison
KEY HIGHLIGHTS Xl750 transalp Versys 1000
BrandHondaKawasaki
Price₹ 13.11 Lakhs₹ 10.89 Lakhs
Mileage23 kmpl10.0 kmpl
Engine Capacity755 cc1043 cc
Power91.7 PS PS120 PS @ 9000 rpm PS

Filters
XL750 Transalp
Honda XL750 Transalp
STD
₹13.11 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Versys 1000
Kawasaki Versys 1000
STD BS6
₹10.89 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Honda XL750 Transalp Visual Comparison

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Seat View
Front Right View
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Specification
Fuel Capacity
16.9 L21 L
Length
2325 mm2270 mm
Ground Clearance
210 mm150 mm
Wheelbase
1560 mm1520 mm
Kerb Weight
208 kg255 kg
Height
1450 mm1400 mm
Saddle Height
850 mm840 mm
Width
838 mm895 mm
Wheel Size
Front :-533.4 mm,Rear :-457.2 mmFront :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm
ABS
Dual Channel-
Front Brake Diameter
310 mm310 mm
Tyre Size
Front :-90/90R-21 Rear :-150/70R-18Front :-120/70-ZR17,Rear :-180/55-ZR17
Rear Brake Diameter
256 mm250 mm
Front Brake
DiscDisc
Wheels Type
SpokeAlloy
Rear Brake
DiscDisc
Tyre Type
TubelessTubeless
Max Speed
180 kmph
Max Power
91.7 PS @ 9500r pm120 PS @ 9000 rpm
Stroke
63.5 mm56 mm
Max Torque
75 Nm @ 7250 rpm102 Nm @ 7500 rpm
Transmission
ManualManual
Drive Type
Chain DriveChain Drive
Displacement
755 cc1043 cc
Fuel Type
Petrol-
Engine Type
Liquid-cooled OHC 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270 Degree crank and uni-camLiquid-cooled, 4-stroke In-Line Four
Clutch
Wet Multiplate Assist And Slipper ClutchSlipper Clutch
Cooling System
Liquid CooledLiquid Cooled
No Of Cylinders
2-
Starting
Self Start OnlySelf Start Only
Valve Per Cylinder
44
Gear Box
6 Speed6 Speed
Fuel Supply
Fuel InjectionFuel Injection
Bore
87 mm77 mm
Emission Type
bs6-2.0bs6
Front Suspension
Showa 43mm SFF-CA upside-down (USD) front forksø43 mm inverted fork with rebound damping (right-side) and spring preload adjustability / 150 mm
Rear Suspension
Pro-Link rear monoshockHorizontal Back-link, gas-charged, with rebound damping and remote spring preload adjustability / 152 mm
Features
Tail Light
LED-
Turn Signal Lamp
LED-
Low Fuel Indicator
Yes-
Headlight
LED-
Projector Headlights
LED-
Riding Modes
Sport, Standard, Rain, Gravel and User-
Speedometer
DigitalDigital
Call/SMS Alerts
Yes-
Odometer
DigitalDigital
Fuel Gauge
DigitalDigital
Clock
YesYes
Instrument Console
Digital-
Bluetooth Connectivity
Yes-
Tachometer
DigitalAnalogue
Tripmeter
DigitalDigital
Seat Type
Split-
Additional Features
Emergency Stop Signal, Honda Selectable Torque Control, Wheelie Control, Throttle-By-WireKawasaki Cornering Management Function, Electronic Throttle Valves
USB Charging Port
Yes-
Display
Yes, 5.0 Inch TFT DisplayYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
13,11,31312,90,782
Ex-Showroom Price
11,80,50911,55,000
RTO
94,44092,400
Insurance
36,36431,832
Accessories Charges
011,550
FastTag Charges
00
Other Charges
00
EMI
28,18527,743

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