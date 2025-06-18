In 2026 Honda XL750 Transalp or Kawasaki Versys 1000 choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Honda XL750 Transalp Price starts at Rs. 13.11 Lakhs (ex-showroom price) whereas the Kawasaki Versys 1000 Price starts at Rs. 10.89 Lakhs (last recorded price). XL750 Transalp engine makes power and torque 91.7 PS PS & 75 Nm @ 7250 rpm. On the other hand, Versys 1000 engine makes power & torque 120 PS @ 9000 rpm PS & 102 Nm @ 7500 rpm respectively. Kawasaki offers the Versys 1000 in 3 colours. The XL750 Transalp mileage is around 23 kmpl. The Versys 1000 mileage is around 10.0 kmpl.
XL750 Transalp vs Versys 1000 Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Xl750 transalp
|Versys 1000
|Brand
|Honda
|Kawasaki
|Price
|₹ 13.11 Lakhs
|₹ 10.89 Lakhs
|Mileage
|23 kmpl
|10.0 kmpl
|Engine Capacity
|755 cc
|1043 cc
|Power
|91.7 PS PS
|120 PS @ 9000 rpm PS