In 2026 Hero Passion Pro or Kabira Mobility Hermes 75 choose which bike is best for you - compare the two electric bikes & scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Kabira Mobility Hermes 75 Price starts at Rs. 74,200 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. Kabira Mobility offers the Hermes 75 in 1 colour. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. Hermes 75 has a range of up to 120 km/charge.
Passion Pro vs Hermes 75 Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Hermes 75
|Brand
|Hero
|Kabira Mobility
|Price
|₹ 65,740
|₹ 74,200
|Range
|-
|120 km/charge
|Mileage
|68.21 kmpl
|-
|Battery Capacity
|-
|2.5 kWh
|Engine Capacity
|113.2 cc
|-
|Transmission
|Manual
|Automatic
|Charging Time
|-
|2 Hours