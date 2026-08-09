In 2026 Hero Passion Pro or Honda Dio choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Honda Dio Price starts at Rs. 68,846 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Dio engine makes power & torque 7.95 PS PS & 9.03 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. Honda offers the Dio in 5 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Dio mileage is around 50 kmpl.
Passion Pro vs Dio Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Dio
|Brand
|Hero
|Honda
|Price
|₹ 65,740
|₹ 68,846
|Mileage
|68.21 kmpl
|50 kmpl
|Engine Capacity
|113.2 cc
|109.51 cc
|Power
|9.15 PS @ 7500 rpm PS
|7.95 PS PS