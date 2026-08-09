In 2026 Hero Passion Pro or Honda Activa 6G choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Honda Activa 6G Price starts at Rs. 74,369 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Activa 6G engine makes power & torque 7.84 PS PS & 8.90 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. Honda offers the Activa 6G in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Activa 6G mileage is around 59.5 kmpl.
Passion Pro vs Activa 6G Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Activa 6g
|Brand
|Hero
|Honda
|Price
|₹ 65,740
|₹ 74,369
|Mileage
|68.21 kmpl
|59.5 kmpl
|Engine Capacity
|113.2 cc
|109.51 cc
|Power
|9.15 PS @ 7500 rpm PS
|7.84 PS PS