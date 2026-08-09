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Hero Passion Pro vs Honda Activa 6G

In 2026 Hero Passion Pro or Honda Activa 6G choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Honda Activa 6G Price starts at Rs. 74,369 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Activa 6G engine makes power & torque 7.84 PS PS & 8.90 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. Honda offers the Activa 6G in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Activa 6G mileage is around 59.5 kmpl.
Passion Pro vs Activa 6G Comparison
KEY HIGHLIGHTS Passion pro Activa 6g
BrandHeroHonda
Price₹ 65,740₹ 74,369
Mileage68.21 kmpl59.5 kmpl
Engine Capacity113.2 cc109.51 cc
Power9.15 PS @ 7500 rpm PS7.84 PS PS

Filters
Passion Pro
Hero Passion Pro
BS6 Drum
₹65,740*
*Last Recorded Price
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Activa 6G
Honda Activa 6G
Standard OBD 2B
₹74,369*
*Ex-showroom price
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Hero Passion Pro Visual Comparison

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Front Left View
Seat
Model Name
Front Suspension View
Speedometer
Rear Tyre View
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Drag the handle left & right to view full image
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Specification
Fuel Capacity
10 L5.3 L
Ground Clearance
180 mm162 mm
Length
2036 mm1833 mm
Wheelbase
1270 mm1260 mm
Kerb Weight
117 kg106 kg
Height
1113 mm1165 mm
Saddle Height
799 mm764 mm
Width
715 mm677 mm
Rear Tyre Pressure (Rider)
28 psi-
Wheel Size
Front :-457.2 mm,Rear :-457.2 mmFront :-304.8 mm,Rear :-254 mm
Front Brake Diameter
130 mm130 mm
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion)
25 psi-
Front Tyre Pressure (Rider)
25 psi-
Tyre Size
Front :-80/100-18,Rear :- 80/100-18Front :-90/90-12, Rear :-90/100-10
Rear Brake Diameter
130 mm130 mm
Front Brake
DrumDrum
Wheels Type
AlloyAlloy
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion)
32 psi-
Rear Brake
DrumDrum
Tyre Type
Tubeless-
Braking (60-0 Kmph)
22.48 mm-
Roll-ons (40-80 kmph)
13.70s-
Acceleration (0-80 Kmph)
14.14s-
Roll-ons (30-70 kmph)
8.63s-
Acceleration (0-60 Kmph)
7.11s-
Quarter Mile
21.77s @ 91.27kmph-
Highway Mileage
70 kmpl-
Acceleration (0-40 Kmph)
3.41s-
Braking (80-0 Kmph)
40.46 mm-
City Mileage
68.21 kmpl-
Top Speed
94.68 kmph-
Max Power
9.15 PS @ 7500 rpm7.99 PS @ 8000 rpm
Stroke
57.8 mm63.12 mm
Max Torque
9.89 Nm @ 5000 rpm9.05 Nm @ 5500 rpm
Transmission
ManualAutomatic
Drive Type
Chain DriveBelt Drive
Compression Ratio
9.7:1-
Displacement
113 cc109.51 cc
Clutch
Wet, Multi-Plate-
Cooling System
Air CooledAir Cooled
Engine Type
Air Cooled, 4 - stroke4 stroke, SI Engine
Starting
Kick and Self StartKick and Self Start
Valve Per Cylinder
22
Gear Box
Constant MeshCVT
Fuel Supply
Fuel InjectionFuel Injection
Emission Type
bs6bs6-2.0
Bore
50 mm47 mm
No of Cylinders
1-
Chassis
Diamond-
Body Type
Commuter Bikes-
Body Graphics
Yes-
Rear Suspension
Twin shox3-Step Adjustable Suspension (Unit Swing)
Front Suspension
Conventional forkTelescopic
Features
Charging at Charging Station
No-
Charging at Home
No-
Tripmeter
DigitalAnalogue
Real Time Mileage Indicator
Yes-
Speedometer
AnalogueAnalogue
Console
Analogue and DigitalAnalogue
Additional Features
AutosailAir Cleaner Type - Viscous Paper Filter, Seat Length - 692 mm, Idling Stop System with Turn Off Switch, CLIC Mechanism, Glove Box, ACG Silent Start
Odometer
DigitalAnalogue
Pass Switch
YesYes
Fuel Gauge
DigitalAnalog
Braking Type
Integrated Braking System-
i3s Technology
Yes-
Passenger Footrest
YesYes
Display
Yes4.2 inch TFT display
Battery Capacity
3 Ah12V / 5 Ah
LED Tail Lights
Yes-
Tail Light
BulbBulb
Turn Signal Lamp
BulbBulb
Headlight
HalogenHalogen
Battery Type
Maintenance Free-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
83,02586,446
Ex-Showroom Price
69,47574,369
RTO
5,8585,949
Insurance
5,7876,128
Accessories Charges
1,9050
FastTag Charges
00
Other Charges
00
EMI
1,7841,858
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Known to be reliableExternal fuel filler capSmooth engine

Cons

No disc brake on offerAgeing design language

Activa 6G Comparison with other bikes

Hindustan Times
Honda Activa 6Gundefined | Petrol | Automatic₹74,369 - 87,693**Ex-showroom price
Hindustan Times
Honda Activa 125undefined | Petrol | Automatic₹88,339 - 91,983**Ex-showroom price
Activa 6G vs Activa 125
Hindustan Times
Honda Activa 6Gundefined | Petrol | Automatic₹74,369 - 87,693**Ex-showroom price
Hindustan Times
Honda Dioundefined | Petrol | Automatic₹68,846 - 79,973**Ex-showroom price
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