In 2026 Hero Passion Pro or Hero Electric Optima Li choose which bike is best for you - compare the two electric bikes & scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Hero Electric Optima Li Price starts at Rs. 63,500 (last recorded price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. Hero Electric offers the Optima Li in 3 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. Optima Li has a range of up to 65-110 km/charge.
Passion Pro vs Optima Li Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Optima li
|Brand
|Hero
|Hero Electric
|Price
|₹ 65,740
|₹ 63,500
|Range
|-
|65-110 km/charge
|Mileage
|68.21 kmpl
|-
|Battery Capacity
|-
|334 kWh
|Engine Capacity
|113.2 cc
|-
|Transmission
|Manual
|Automatic
|Charging Time
|-
|-