In 2026 Hero Passion Pro or Hero Xoom 110 choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Hero Xoom 110 Price starts at Rs. 72,351 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Xoom 110 engine makes power & torque 8.15 PS PS & 8.70 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Xoom 110 mileage is around 53.4 kmpl.
Passion Pro vs Xoom 110 Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Passion pro
|Xoom 110
|Brand
|Hero
|Hero
|Price
|₹ 65,740
|₹ 72,351
|Mileage
|68.21 kmpl
|53.4 kmpl
|Engine Capacity
|113.2 cc
|110.9 cc
|Power
|9.15 PS @ 7500 rpm PS
|8.15 PS PS