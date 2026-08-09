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Hero Passion Pro vs Hero Xoom 110

In 2026 Hero Passion Pro or Hero Xoom 110 choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Passion Pro Price starts at Rs. 65,740 (last recorded price) whereas the Hero Xoom 110 Price starts at Rs. 72,351 (ex-showroom price). Passion Pro engine makes power and torque 9.15 PS @ 7500 rpm PS & 9.79 Nm @ 5000 rpm. On the other hand, Xoom 110 engine makes power & torque 8.15 PS PS & 8.70 Nm respectively. Hero offers the Passion Pro in 7 colours. The Passion Pro mileage is around 68.21 kmpl. The Xoom 110 mileage is around 53.4 kmpl.
Passion Pro vs Xoom 110 Comparison
KEY HIGHLIGHTS Passion pro Xoom 110
BrandHeroHero
Price₹ 65,740₹ 72,351
Mileage68.21 kmpl53.4 kmpl
Engine Capacity113.2 cc110.9 cc
Power9.15 PS @ 7500 rpm PS8.15 PS PS

Filters
Passion Pro
Hero Passion Pro
BS6 Drum
₹65,740*
*Last Recorded Price
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Xoom 110
Hero Xoom 110
VX (OBD-2B)
₹72,351*
*Ex-showroom price
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Hero Passion Pro Visual Comparison

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Front Left View
Speedometer
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
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Specification
Fuel Capacity
10 L5.2 L
Ground Clearance
180 mm155 mm
Length
2036 mm1881 mm
Wheelbase
1270 mm1300 mm
Kerb Weight
117 kg108 kg
Height
1113 mm1118 mm
Saddle Height
799 mm770 mm
Width
715 mm717 mm
Rear Tyre Pressure (Rider)
28 psi-
Wheel Size
Front :-457.2 mm,Rear :-457.2 mmFront :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm
Front Brake Diameter
130 mm130 mm
Front Tyre Pressure (Rider & Pillion)
25 psi-
Front Tyre Pressure (Rider)
25 psi-
Tyre Size
Front :-80/100-18,Rear :- 80/100-18Front :-90/90-12 Rear :-100/80-12
Rear Brake Diameter
130 mm130 mm
Front Brake
DrumDrum
Wheels Type
AlloyAlloy
Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion)
32 psi-
Rear Brake
DrumDrum
Tyre Type
TubelessTubeless
Braking (60-0 Kmph)
22.48 mm-
Roll-ons (40-80 kmph)
13.70s-
Acceleration (0-80 Kmph)
14.14s-
Roll-ons (30-70 kmph)
8.63s-
Acceleration (0-60 Kmph)
7.11s-
Quarter Mile
21.77s @ 91.27kmph-
Highway Mileage
70 kmpl-
Acceleration (0-40 Kmph)
3.41s-
Braking (80-0 Kmph)
40.46 mm-
City Mileage
68.21 kmpl-
Top Speed
94.68 kmph-
Max Power
9.15 PS @ 7500 rpm8.15 PS @ 7250 rpm
Stroke
57.8 mm-
Max Torque
9.89 Nm @ 5000 rpm8.70 Nm @ 5750 rpm
Transmission
ManualAutomatic
Drive Type
Chain DriveBelt Drive
Compression Ratio
9.7:1-
Displacement
113 cc110.9 cc
Clutch
Wet, Multi-PlateDry, Centrifugal
Cooling System
Air CooledAir Cooled
Engine Type
Air Cooled, 4 - strokeAir-cooled, 4-stroke, SI engine
Starting
Kick and Self StartKick and Self Start
Valve Per Cylinder
2-
Gear Box
Constant MeshVariomatic Drive
Fuel Supply
Fuel InjectionFuel Injection
Emission Type
bs6bs6-2.0
Bore
50 mm-
No of Cylinders
1-
Chassis
Diamond-
Body Type
Commuter Bikes-
Body Graphics
Yes-
Rear Suspension
Twin shoxUnit Swing With Spring Loaded Hydraulic Damper
Front Suspension
Conventional forkTelescopic Hydraulic Shock Absorbers
Features
Charging at Charging Station
No-
Charging at Home
No-
Tripmeter
DigitalDigital
Real Time Mileage Indicator
Yes-
Speedometer
AnalogueDigital
Console
Analogue and DigitalDigital
Additional Features
Autosail-
Odometer
DigitalDigital
Pass Switch
YesYes
Fuel Gauge
DigitalDigital
Braking Type
Integrated Braking System-
i3s Technology
YesYes
Passenger Footrest
YesYes
Display
YesYes
Battery Capacity
3 Ah12V / 4 Ah
LED Tail Lights
Yes-
Tail Light
BulbLED
Turn Signal Lamp
BulbLED
Headlight
HalogenLED
Battery Type
Maintenance Free-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
83,02584,224
Ex-Showroom Price
69,47572,351
RTO
5,8585,788
Insurance
5,7876,085
Accessories Charges
1,9050
FastTag Charges
00
Other Charges
00
EMI
1,7841,810

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