In 2026 Hero Glamour XTEC or Honda Livo choose which bike is best for you - compare these two bikes or scooters on the basis of their price, mileage, features, colours and other specs. Hero Glamour XTEC Price starts at Rs. 90,498 (ex-showroom price) whereas the Honda Livo Price starts at Rs. 81,651 (ex-showroom price). Glamour XTEC engine makes power and torque 10.84 PS PS & 10.6 Nm. On the other hand, Livo engine makes power & torque 8.79 PS PS & 9.30 Nm respectively. The Glamour XTEC mileage is around 63 kmpl. The Livo mileage is around 70 kmpl.
Glamour XTEC vs Livo Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Glamour xtec
|Livo
|Brand
|Hero
|Honda
|Price
|₹ 90,498
|₹ 81,651
|Mileage
|63 kmpl
|70 kmpl
|Engine Capacity
|124.7 cc
|109.51 cc
|Power
|10.84 PS PS
|8.79 PS PS