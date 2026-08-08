In 2026 BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra or BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross choose which bike is best for you - compare the two electric bikes & scooters on the basis of their price, driving range, battery capacity, charging time, colours and other features. BattRE Electric Mobility BattRE Electric Montra Price starts at Rs. 40,700 (last recorded price) whereas the BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Price starts at Rs. 35,700 (last recorded price). BattRE Electric Mobility offers the BattRE Electric Montra in 1 colour. BattRE Electric Mobility offers the BattRE Electric Kross in 1 colour.
BattRE Electric Montra vs BattRE Electric Kross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Battre electric montra
|Battre electric kross
|Brand
|BattRE Electric Mobility
|BattRE Electric Mobility
|Price
|₹ 40,700
|₹ 35,700
|Range
|-
|-
|Battery Capacity
|13 Ah
|-
|Charging Time
|-
|-