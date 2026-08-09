In 2026 BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross or Hero Lectro F2I choose which bike is best for you - compare the two electric bikes & scooters on the basis of their price, driving range, battery capacity, charging time, colours and other features. BattRE Electric Mobility BattRE Electric Kross Price starts at Rs. 35,700 (last recorded price) whereas the Hero Lectro F2I Price starts at Rs. 39,999 (last recorded price). BattRE Electric Mobility offers the BattRE Electric Kross in 1 colour.
BattRE Electric Kross vs F2I Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Battre electric kross
|F2i
|Brand
|BattRE Electric Mobility
|Hero Lectro
|Price
|₹ 35,700
|₹ 39,999
|Range
|-
|25 km/charge
|Battery Capacity
|-
|-
|Charging Time
|-
|4 Hrs.