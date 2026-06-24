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Citroen Ec3x Car Discount Offers in Kolkata
Applicable on Live 29.2 kWh
Live 29.2 kWh
₹ 11.99 Lakhs
Applicable on Live (O)
Live (O)
₹ 12.35 Lakhs
Citroen Ec3x
On citroen eC3X :- Introductory Consumer Offer* ₹ 1,01,300 …
Available in Kolkata
Applicable on Shine
Shine
₹ 13.26 Lakhs
La Maison Citroën Kolkata
Celica Park, Kolkata, 24 Park Street, Kolkata, West Bengal 700016, kolkata, West Bengal 700016View More
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