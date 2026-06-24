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Citroen Ec3x Car Discount Offers in Chennai
Applicable on Live (O)
Live (O)
₹ 12.35 Lakhs
Citroen Ec3x
On citroen eC3X :- Introductory Consumer Offer* ₹ 1,01,300 …
Available in Chennai
Applicable on Shine
Shine
₹ 13.26 Lakhs
Applicable on Live 29.2 kWh
Live 29.2 kWh
₹ 11.99 Lakhs
La Maison Citroen Chennai
Old No- 185, New No- 243, Chennai, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu 600006, chennai, Tamil Nadu 600006View More
La Maison Citroen Chennai
No.398, Rajiv Gandhi Salai (Omr), Nehru Nagar, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600096, chennai, Tamil Nadu 600096View More
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