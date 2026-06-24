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Citroen Ec3x Car Discount Offers in Bangalore
Citroen Ec3x
On citroen eC3X :- Introductory Consumer Offer* ₹ 1,01,300 …
Available in Bangalore
Applicable on Shine
Shine
₹ 13.26 Lakhs
Applicable on Live (O)
Live (O)
₹ 12.35 Lakhs
Applicable on Live 29.2 kWh
Live 29.2 kWh
₹ 11.99 Lakhs
La Maison Citroen Millar Road
No. 70, Grace Towers, Vasanth Nagar, Next To HDFC Bank, Millers Road, Bangalore, Karnataka 560052, bangalore, Karnataka 560052View More
La Maison Citroen Hosur Road
No 62-4, Hosur Road, Begur Hobli, Beratena Agrahara Village, Bangalore, Karnataka 560100, bangalore, Karnataka 560100View More
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