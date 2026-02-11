Home > New Cars > Car Offers > Citroen Car > Basalt X > Car Offers in Gurgaon

Check latest offers on your car

Citroen Basalt X Car Discount Offers in Gurgaon

Citroen Basalt X
On Citroen Basalt X :-Additional Benefits Upto ₹75,000* + Do…
Available in Gurgaon
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 7.95 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.42 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 10.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.07 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 11.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 13.11 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dark Edition
₹ 12.36 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.

Locate Citroen Dealers in Gurgaon

See All
   

Citroen Gurgaon

mapicon
G6, G7, Trillium Avenue,Sector â€“ 29,Plot Number â€“ MLP -1,South City,Gurgaon, gurgaon, Haryana 122001
View More
phoneicon
+91 - 8800089840

Offers By Brand

View More Brands

Offers by City

Popular Cities with offers

Delhi
Kolkata
Ahmedabad
Mumbai
Chennai
Hyderabad
Pune
Bangalore

Choose Offers by Brand & City

Trending Cars

See All
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 7.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 8.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.
Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue