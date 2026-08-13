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Bajaj Pulsar Ns 125 Bike Discount Offers in Ujjain
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We have Offers available on following models in Ujjain
Hero Xtreme 160r
Bring Home Hero Xtreme 160R : Exchange Bonus up to Rs. 3,000…
Available in Ujjain
Applicable on Single Disc 2024
Single Disc 2024
₹ 1.05 Lakhs
Expired
Hero Xtreme 125r
Bring Home Hero Xtreme 125R : Cash Discount up to Rs. 2,500*…
Available in Ujjain
Applicable on IBS (OBD 2B) & 2 more..
IBS (OBD 2B)
₹ 91,500
Single Seat
₹ 95,700
ABS (OBD 2B)
₹ 95,700
Expired
Saksham Automobiles, Sandipani Nagar
Gadi Adda Chouraha, Agar Road,Ujjain, ujjain, Madhya Pradesh 456006
Rukmani Bajaj
Rukmani Motors Pvt Ltd Vinayak Tower B-3 Vishala Kshetra77 Devas Road, Ujjain, ujjain, Madhya Pradesh 456010View More
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