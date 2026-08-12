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Bajaj Pulsar 125 Bike Discount Offers in Bangalore

Bajaj Pulsar 125
Bring Home Bajaj Pulsar 125: Cash discount up to ₹3000. T&C …
Available in Bangalore
Applicable on Neon Single Seat & 2 more..
Neon Single Seat
₹ 85,178
Carbon Fiber Single Seat
₹ 92,320
Carbon Fiber Split Seat
₹ 94,451
Expiring on 01 Sep
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Amba Bajaj @ Electronic City

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30/3, Konappana Agrahara, Ganesha Tower Building, Electronic City, Bangalore, Karnataka 560100, bangalore, Karnataka 560100
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+91 - 8041620555
   

Anant Bajaj @ Laggere

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Anant Bajaj, Laggere Near D-Mart, Kempegowda Nagar, Bangalore, Karnataka 560058, bangalore, Karnataka 560058
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Chetak Marathahalli

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#95/3, Gowrarsi Arcade, Opp Jeevika Hospital, Marthahalli Outer Ring Road, Doddanekundi, Bangalore, Karnataka 560037, bangalore, Karnataka 560037
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+91 - 6366817934
   

Kalyani Bajaj

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7, Achaiah Shetty Layout, Near Mekhri Circle, Hebbal Road Bangalore, Bangalore, Karnataka 560080, bangalore, Karnataka 560080
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+91 - 8884413593

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