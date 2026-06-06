Ultraviolette launches ‘Kill the Petrol Bill’ cashback programme for F77 and X-47 buyers
- Ultraviolette’s new scheme offers cashback for F77 and X-47 buyers based on petrol two-wheeler usage over two years.
Ultraviolette’s new cashback programme rewards petrol two-wheeler owners who switch to the F77 or X-47.
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First Published Date: 06 Jun 2026, 11:39 am IST
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