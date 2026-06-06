HT Auto
HT Auto
Cars & Bikes Auto Electric Vehicles Ultraviolette Launches ‘kill The Petrol Bill’ Cashback Programme For F77 And X 47 Buyers

Ultraviolette launches ‘Kill the Petrol Bill’ cashback programme for F77 and X-47 buyers

By: Ryan Paul Massey
| Updated on: 06 Jun 2026, 11:39 am
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  • Ultraviolette’s new scheme offers cashback for F77 and X-47 buyers based on petrol two-wheeler usage over two years.

Ultraviolette X-47
Ultraviolette’s new cashback programme rewards petrol two-wheeler owners who switch to the F77 or X-47. (Arjan Bahadur Singh/HT Auto)
Ultraviolette X-47
Ultraviolette’s new cashback programme rewards petrol two-wheeler owners who switch to the F77 or X-47.
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Ultraviolette X47 Crossover arrow icon
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First Published Date: 06 Jun 2026, 11:39 am IST
TAGS: ultraviolette f77 x 47 ultraviolette f77 ultraviolette x 47

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